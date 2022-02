Schaatser Van der Poel: loting hielp om Roest te verslaan

Olympisch kampioen Nils van der Poel denkt dat hij op de 5000 meter voordeel had van de loting. Daardoor kon de schaatser uit Zweden zich in de slotrit richten op de tot dan toe beste tijd die Patrick Roest al in de vijfde rit had neergezet. “Ik denk dat dat onderdeel van mijn overwinning vandaag is geweest. Ik denk zelfs dat als ik voor Patrick had moeten rijden, de uitslag andersom zou zijn geweest”, zei de schaatser, die voor het eerste Zweedse schaatsgoud zorgde sinds Thomas Gustafson bij de Spelen van 1988.

Van der Poel was zeker niet overtuigd dat hij wel even zou winnen vandaag. “We hadden ervoor gekozen om laat naar Beijing af te reizen en eerst het trainingskamp in Europa af te maken. Daardoor heb ik me niet echt kunnen aanpassen aan het ijs. Het ging deze week stroef en ik was niet zeker van mezelf.”

Voor Van der Poel ging het er daarom om zich op de te kloppen tijd te richten en die proberen te verbeteren. “Ik was daarom heel blij met de loting. Niemand van ons had eerder nog op deze baan geschaatst. Er was dit seizoen heeft veel discussie of het goed was om wel of niet naar de wereldbekerwedstrijden in Salt Lake City en Calgary af te reizen. Ik ben blij dat ik dat heb gedaan en door mijn uitslagen daar een goede plek in de lotingsgroep had. Ik snap dat het voor Patrick een heel moeilijke keuze was om die wedstrijden niet allebei te rijden, waardoor hij zijn plek in de eerste lotingsgroep verloor.”

Roest sloeg in verband met de voorbereiding op het olympisch kwalificatietoernooi in Nederland de wedstrijd in Canada over en zakte daardoor in de ranking. Hij moest daarom al in de eerste groep voor de dweilpauze rijden.