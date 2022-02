Dekker verrast met halve finale op parallelreuzenslalom

Snowboardster Michelle Dekker heeft bij de Olympische Spelen verrassend de halve finales bereikt op het onderdeel parallelreuzenslalom. De 25-jarige Nederlandse zag in de kwartfinales in het Genting Snow Park in Zhangjiakou haar Oostenrijkse opponente Julia Dujmovits onderuit gaan. In de achtste finale was Dekker even daarvoor 3 honderdsten van een seconde rapper dan Sofia Nadyrsjina uit Rusland.

In de halve eindstrijd neemt Dekker het later op dinsdag op tegen de Tsjechische titelverdedigster Ester Ledecka.