Snowboardster Dekker naar achtste finales parallelreuzenslalom

Snowboardster Michelle Dekker heeft bij de Olympische Spelen de achtste finales bereikt op de parallelreuzenslalom. De 25-jarige Zoetermeerse eindigde in het Genting Snow Park in Zhangjiakou na de kwalificatie- en eliminatieronde op een dertiende plaats.

Dekker legde haar kwalificatierun op de blauwe piste tegen de Japanse Tomoka Takeuchi af in 43,64 seconden. Dat was goed voor de achtste tijd op het blauwe parcours. Op het rode parcours kwam ze tegen de Zwitserse Ladina Jenny tot de tiende tijd van 45,09 seconden en tot een totaaltijd van 1.28,73. Dat was voldoende voor een plek bij de beste zestien.

De snowboardster doet voor de derde keer mee aan de Olympische Spelen. Bij de Spelen van Sotsji in 2014 haalde ze met een 22e plaats de achtste finales niet. Vier jaar later in het Zuid-Koreaanse Pyeongchang greep ze met één honderdste van een seconde naast een plek in de achtste finales en werd ze zeventiende.

Dekker keek zelf terug op een goede eerste run waarin ze naar eigen zeggen na een foutje een beetje wegstuiterde, maar dat kostte haar niet veel tijd. “Mijn tweede run was iets minder. Ik startte iets te vroeg waardoor ik de ‘startgate’ raakte en beneden had ik een iets te directe lijn”, zei ze. “Dat kostte me ook tijd. Maar uiteindelijk heb ik nog steeds een mooie dertiende plek en ga ik de finales in.”

Voor de achtste finales ziet de snowboardster nog genoeg kansen. “Ik denk dat het een hele mooie finale wordt. Het ene parcours gaat gelijk op met het andere. Er zit niet zo veel verschil in, waardoor het niet uitmaakt op welke je start. Dat maakt het leuk dat ook als je als dertiende bent gekwalificeerd, je nog kans maakt om door te gaan. Alles ligt open voor iedereen.”

De achtste finales van de parallelreuzenslalom beginnen om 07.30 Nederlandse tijd. Dekker start in de eerste van de acht runs in de achtste finales tegen Sofia Nadyrsjina uit Rusland.

De Tsjechische titelverdedigster Ester Ledecka had na de twee runs de beste tijd voor de Duitse Ramona Theresia Hofmeister.