TeamNL: na goed gesprek met Zweden focus weer op wedstrijden

TeamNL heeft donderdagochtend volgens een woordvoerder “een goed gesprek” gehad met het olympisch team van Zweden over de forse kritiek die schaatser Nils van der Poel uitte op de Nederlandse equipe. Die zou volgens de Zweed ijsmeester Mark Messer proberen te be├»nvloeden, om zo goed mogelijk ijs voor de Nederlandse schaatsers te krijgen bij de Spelen in Beijing.

Volgens de woordvoerder van TeamNL is hier goed met de Zweedse collega’s over gesproken. De focus ligt bij beide teams nu weer geheel op de komende wedstrijden, meldt TeamNL. Van der Poel is vrijdag de favoriet op de 10 kilometer. Voor Nederland komen Jorrit Bergsma en Patrick Roest in actie op de langste afstand.

Van der Poel deed zijn uitspraken woensdag tijdens een persconferentie, waar hij werd bevraagd over een artikel op de website schaatsen.nl, het nieuwsplatform van de Nederlandse schaatsbond KNSB. Daarin vertelde bewegingswetenschapper Sander van Ginkel, die deel uitmaakt van TeamNL en dagelijks de ijstemperatuur op de schaatsbaan meet, met die gegevens steeds naar de Canadese ijsmeester te stappen. De olympisch kampioen op de 5000 meter uit Zweden noemde dat “corrupt”.