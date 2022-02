Monobobster Sleper bij laatste trainingen in achterhoede

Bobsleester Karlien Sleper heeft zaterdag bij de laatste trainingen voor haar olympische debuut niet kunnen overtuigen. De 29-jarige Nederlandse kwam in het Yanqing National Sliding Centre zowel in de vijfde als zesde oefensessie tot de dertiende tijd in de monobob. Er deden twintig bobsleesters mee.

Een dag eerder zette Sleper in de derde en vierde training tot twee keer toe de twaalfde tijd neer. Ze begon de reeks oefensessies donderdag met twee keer een negende positie.

Monobob is een nieuw onderdeel op de Spelen bij de vrouwen, waarin je alleen in de slee naar beneden gaat. Sleper, een voormalig discus- en speerwerpster, begon in 2018 aan de sport en kwalificeerde zich met enkele top 10-plaatsen voor de Spelen.

Zondag staan de eerste twee heats op het programma in Yanqing. Na de derde en vierde sessie, op maandag, worden de medailles verdeeld.