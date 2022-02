Shorttrackreserve Steenaart houdt aan Spelen klokje van Bach over

Shorttracker Bram Steenaart, die bij de Spelen van Beijing mee is als reserve, volgde de gouden race van de aflossingsvrouwen zondag op de tribune naast Thomas Bach, de voorzitter van het Internationaal Olympisch Comité (IOC). Hij kreeg als cadeautje zelfs een gesigneerd horloge van de Duitser.

Bach zou eigenlijk al op de eerste wedstrijddag bij het shorttrack komen kijken en toen was er ook de kans dat Steenaart naast hem zou zitten. “Maar toen kwam er iets tussen en was hij er niet. Hij wilde graag naast een paar atleten zitten en toen was aan TeamNL gevraagd of ze iemand wisten. Natuurlijk wordt dat niet iemand die nog bezig is met de wedstrijd, maar ik als reserve had alle tijd.”

Steenaart zat in goed gezelschap op de tribune. Ook de Chinese schaatsster Hong Zhang, de olympisch kampioene van Sotsji 2014 op de 1000 meter, de huidige 500 meterkampioen in het langebaanschaatsen Tingyu Gao en Jan Dijkema, de voorzitter van de internationale schaatsunie ISU, zaten er. “Een mooi rijtje”, zei Steenaart.

De 21-jarige shorttracker zei dat hij kon merken dat Bach vaker naar shorttrack had gekeken. “Hij was vriendelijk en geïnteresseerd. Hij vroeg naar hoe het tot nu was toe gegaan voor ons en vroeg hoe ik in de sport zit. We hebben het over de ontwikkeling van shorttrack gehad en wat de verschillen zijn met langebaanschaatsen. Op mijn vraag wat zijn favoriete afstanden in het shorttrack waren, zei hij dat hij de 500 meter die op dat moment verreden werd leuk vond, maar dat hij de langere afstanden waarbij meer inhalen en tactiek komt kijken mooier vindt.”

Steenaart brak afgelopen zomer zijn enkel, maar sloot na een snelle revalidatie toch weer aan bij de nationale shorttrackploeg en kreeg de plek als reserve voor de Spelen in Beijing. Hij is uiteindelijk niet in actie gekomen op het olympisch shorttracktoernooi. “Het is toch gaaf om zo de Spelen mee te maken, al is het als reserve. Dat scheelt voor de volgende Spelen over vier jaar waar ik wel in actie hoop te komen. De ervaring hoe het allemaal loopt, heb ik dan al.”