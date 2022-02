Formule 1-teams Williams en Alfa Romeo testen hun nieuwe auto’s

De Formule 1-teams van Williams en Alfa Romeo hebben de eerste meters gemaakt met hun auto’s voor het nieuwe seizoen. De Britse renstal Williams presenteerde eerst online de nieuwe FW44, die dit jaar donkerblauw van kleur is. Even later vond op het natte circuit van Silverstone de zogeheten shakedown plaats.

De coureurs Alexander Albon en Nicholas Latifi mochten op de Britse racebaan beiden wat rondjes rijden in de FW44. “Het is altijd een speciaal moment als je voor het eerst in de auto stapt”, zegt Albon, die bij Williams terugkeert in de Formule 1. De Thaise coureur heeft de plaats overgenomen van de naar Mercedes overgestapte George Russell.

Alfa Romeo testte buiten het zicht van de camera’s de nieuwe C24 voor het eerst uit op het circuit van Fiorano in ItaliĆ«. Valtteri Bottas had die eer. De Fin, overgekomen van Mercedes, vormt dit jaar bij Alfa Romeo het rijdersduo met de Chinese debutant Guanyu Zhou. De C24 was gespoten in camouflage-kleuren. Pas op 27 februari, na de eerste drie testdagen in Barcelona, vindt de officiĆ«le teampresentatie plaats. Alfa Romeo is daarmee het laatste team uit de Formule 1.

Het seizoen begint op 20 maart met de Grote Prijs van Bahrein. Max Verstappen verdedigt dit jaar de wereldtitel.