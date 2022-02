Nederlandse rugbyers half maart niet naar Rusland voor interlands

De Nederlandse rugbyteams reizen half maart niet af naar Rusland voor interlands. De interlands zouden op 12 maart gespeeld worden. Het gaat om zowel de mannen- als vrouwenselectie.

“De oorlogssituatie in Oekraïne is voor Rugby Europe aanleiding geweest beide duels in het nabijgelegen Sotsji onmiddellijk te annuleren. Uiteraard voegt Rugby Nederland zich naar dit besluit. De veiligheid van onze spelers en begeleiding staat voorop”, aldus technisch directeur Kristof Vanhout.

Er wordt later naar de mogelijkheid gekeken om de wedstrijden op neutraal terrein te spelen of te verplaatsen naar een ander tijdstip, aldus Rugby Nederland.

Vanwege de Russische inval in buurland Oekraïne gaat de Grand Slam judo van eind mei in het Russische Kazan niet door, zo heeft de internationale judofederatie IJF bekendgemaakt.

“We zijn zeer bedroefd vanwege de huidige situatie”, aldus IJF-voorzitter Marius Vizer. “Het is het gevolg van een ontoereikende dialoog op internationaal niveau. De judofamilie hoopt dat er snel een oplossing gevonden wordt en dat er snel weer stabiliteit is in Oost-Europa en de rest van de wereld.”

De loting voor het WK volleybal voor vrouwen is met ten minste een week uitgesteld. De loting stond gepland voor maandagavond. “Het besluit om de loting vanuit het Poolse Warschau te verplaatsen en opnieuw te plannen, is genomen in volledige samenwerking met de organisatoren van het WK, de Poolse volleybalfederatie en de Nevobo, gezien de huidige situatie in Oekraïne. De nieuwe datum voor de loting wordt zo snel mogelijk na het vaststellen gecommuniceerd”, aldus de Nevobo.

Het WK voor volleybalsters wordt later dit jaar in Nederland en Polen gehouden.