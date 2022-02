Tweede toernooizege op rij voor Russische tennisser Roeblev

De Russische tennisser Andrej Roeblev heeft zijn tweede toernooizege op rij geboekt. De nummer 7 van de wereld schreef het toernooi van Dubai op zijn naam door de Tsjechische qualifier Jiri Vesely in de finale te verslaan: 6-3 6-4. Roeblev was vorige week al de beste in Marseille en haalde in Dubai zijn tiende ATP-titel binnen.

De 24-jarige Rus sprak zich deze week twee keer uit tegen de invasie van Oekraïne door Russische militairen. “Je beseft nu hoe belangrijk het is om vrede in de wereld te hebben, om elkaar te respecteren wat er ook gebeurt en om verenigd te zijn”, zei Roeblev na de kwartfinales. Vrijdag na de winst op de Pool Hubert Hurkacz in de halve finales schreef hij de tekst ‘geen oorlog alsjeblieft’ in het Engels op een stuk glas voor de lens van de camera. Na de finale hield hij zich stil over dit onderwerp.

Vesely bereikte als qualifier verrassend de eindstrijd in Dubai. De Tsjech, nummer 123 van de wereld, stuntte in de kwartfinales door Novak Djokovic te verslaan. De Serviër moet daardoor de eerste plaats op de wereldranglijst afstaan aan Daniil Medvedev, landgenoot van Roeblev.