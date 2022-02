Zverev speelt toch voor Duitsland in Davis Cup na diskwalificatie

Tennisser Alexander Zverev gaat toch voor zijn land Duitsland spelen in de Davis Cup-wedstrijd tegen Braziliƫ op 4 en 5 maart. De nummer 3 van de wereld heeft tijd gevonden in zijn schema nadat hij op het ATP-toernooi in het Mexicaanse Acapulco werd gediskwalificeerd vanwege wangedrag. Eerder had Zverev (24) gezegd dat hij door een druk schema niet beschikbaar was voor de landenwedstrijd.

“Zijn gedrag in Acapulco was zonder twijfel onaanvaardbaar en verkeerd”, zei bondscoach Michael Kohlmann. “Alexander zelf erkende dat en verontschuldigde zich daarvoor. We willen hem nu als team helpen om de moeilijke fase door te komen. We zijn blij dat Alexander erbij is.” Zverev neemt de plaats in van Daniel Altmaier.

Zverev misdroeg zich eerder deze week na afloop van een verloren partij in het dubbelspel. Na het laatste punt sloeg hij meermaals met zijn racket tegen de stoel van de umpire, terwijl hij de scheidsrechter agressief toesprak. De Duitser kreeg de maximale geldboete en zijn gedrag wordt ook nog verder onderzocht.