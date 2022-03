Hockeysters openen WK tegen Ierland

De Nederlandse hockeysters openen het WK op 2 juli met een wedstrijd tegen Ierland. Een dag later staat een duel met Duitsland op het programma en Oranje besluit de groepsfase op 6 juli tegen Chili.

Oranje speelt de drie groepswedstrijden in het Wagenerstadion van Amsterdam. Nederland houdt de mondiale eindronde van 1 tot en met 17 juli samen met Spanje, met Terrassa als speelstad. De halve finales en finale van het toernooi zijn in Terrassa.

Nederland voert als regerend wereld-, Europees en olympisch kampioen de mondiale ranglijst aan. Duitsland neemt daarop de vierde plek in, Ierland is de nummer 8 van de wereld. Chili, achttiende op de ranglijst, debuteert op een WK.

Vier jaar geleden prolongeerden de Nederlandse hockeysters in Londen hun wereldtitel. Ze overklasten toen het verrassende Ierland in de finale: 6-0. Onder leiding van bondscoach Alyson Annan pakte Oranje afgelopen jaar in Tokio ook olympisch goud. De Australische moest in januari vertrekken, omdat ze met de hockeybond KNHB geen overeenstemming kon bereiken over de manier om tot een betere samenwerking en groepscultuur bij Oranje te komen.

De KNHB maakte vorige maand bekend dat interim-bondscoach Jamilon Mülders tot en met het WK aanblijft. De Duitser stopt daarna.