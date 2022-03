Schaatser Roest neemt afstand van Van der Poel op WK allround

Schaatser Patrick Roest heeft op de WK allround zijn voorsprong op concurrent Nils van der Poel iets vergroot. De drievoudig wereldkampioen allround werd in het Noorse Hamar tweede op de 1500 meter in 1.46,48 en was daarmee duidelijk sneller dan de Zweed die met 1.48,13 de tiende tijd neerzette.

Roest had vooraf aan de 1500 meter 1,61 seconden voorsprong op Van der Poel. Door de winst die hij pakte is dat voor de afsluitende 10 kilometer een marge van 21,72 seconden in het voordeel van de Nederlander. Op de Spelen van Beijing was de Zweed bijna 14 seconden sneller dan de Nederlander.

De 1500 meter werd gewonnen door de Belg Bart Swings. Die was met 1.46,03 de snelste en liep in op de Noor Peder Kongshaug, die met de vierde tijd van 1.47,16 in het klassement steeg naar de tweede plek achter Roest. Hij heeft 21,24 seconden achterstand op Roest. Van der Poel staat derde.

Marcel Bosker, die in de voorgaande week nog besmet was geraakt met het coronavirus, werd met 1.47,49 vijfde. In het klassement staat hij achtste. Chris Huizinga kwam tot 1.48,83. Daarmee werd hij veertiende. Met de dertiende plaats in het klassement zit zijn WK allround er op.