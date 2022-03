Coureur Magnussen terug in Formule 1 bij team Haas

Coureur Kevin Magnussen (29) keert terug in de Formule 1. De Deen heeft een contract voor meerdere seizoenen ondertekend bij het Amerikaanse raceteam van Haas, zo meldt de formatie. Magnussen kwam tussen 2017 en 2020 ook al uit voor Haas.

“Het was geen moeilijke beslissing”, zei teambaas Günther Steiner. “We weten wat Kevin kan en hebben vertrouwen in hem. Bovendien is hij per direct beschikbaar.” Het is de bedoeling dat Magnussen de komende dagen al in Bahrein in actie komt op de testdagen.

Haas beëindigde onlangs het contract met de Russische coureur Nikita Mazepin. Ook de banden met de Russische hoofdsponsor Uralkali werden met onmiddellijke ingang verbroken. Dit alles vanwege de Russische inval in Oekraïne.

Mazepin heeft inmiddels laten weten juridische stappen te overwegen.