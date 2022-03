Hockeyster Welten verrast met overstap van Den Bosch naar Kampong

Hockeyster Lidewij Welten maakt een opvallende transfer. De 31-jarige international van Oranje verruilt Den Bosch, de koploper van de hoofdklasse, na dit seizoen voor middenmoter Kampong.

“Na zoveel mooie jaren bij Den Bosch was ik toe aan een nieuwe uitdaging”, zegt Welten. “Op weg naar de Spelen van Parijs 2024 wil ik nog één keer alles uit mezelf halen en daar hoorde voor mij deze stap bij. Uit m’n comfortzone stappen en samen met een nieuw, jong en ambitieus team verder bouwen. Ik hoop dat ik met mijn ervaring van waarde kan zijn voor het team en kijk uit naar deze nieuwe fase in mijn carrière.”

Welten speelt al sinds 2003 voor Den Bosch. Met die Brabantse club veroverde de aanvalster tal van prijzen, zowel in Nederland als in Europa. Zo won Den Bosch vorig jaar zowel de landstitel als de Euro Hockey League.

“Ik ben er trots op een wereldtopper als Lidewij in Kampong-tenue te gaan zien spelen”, zegt Roderick Weusthof, bestuurslid Tophockey in Utrecht. “Ze brengt veel ervaring met zich mee en past helemaal bij de ambities van onze mooie club.”

Met Oranje werd Welten vorig jaar in Tokio voor de derde keer olympisch kampioen, na het goud in 2008 en 2012. Welten, in 2015 uitgeroepen tot beste hockeyster ter wereld, liep twee maanden voor de Olympische Spelen een fikse hamstringblessure op. Ze herstelde echter snel en hielp Oranje in Japan aan de olympische titel. Net als Eva de Goede, die ook haar derde gouden plak pakte, werd Welten na de Spelen bevorderd tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau.

Welten maakte in 229 interlands 90 doelpunten voor de Nederlandse ploeg.