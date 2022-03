Mijlpaal voor basketballer James met 10.000e assist in NBA

Basketballer LeBron James heeft weer een mijlpaal bereikt in de NBA. De 37-jarige vedette van Los Angeles Lakers gaf in de verloren uitwedstrijd tegen Phoenix Suns (140-111) zijn 10.000e assist in de Amerikaanse topcompetitie. James is de enige basketballer die qua punten, rebounds én assists de grens van 10.000 heeft geslecht.

“De eerste. De enige. De koning”, schreef LA Lakers op Twitter bij een overzicht van de cijfers van James. De Amerikaan tekende tegen Phoenix Suns voor 31 punten, 7 rebounds en 6 assists. Bij de thuisclub, al zeker van deelname aan de play-offs, was Devin Booker de topschutter met 30 punten. De Suns boekten hun 54e overwinning van het seizoen en verloren pas 14 keer.

Op de topscorerslijst aller tijden van de NBA neemt James de derde plek in met nu 36.824 punten. Kareem Abdul-Jabbar voert de ranglijst aan met 38.387. James pakte vooralsnog 10.150 rebounds en hij staat nu op 10.004 assists. Hij is de zevende speler die meer dan 10.000 assists heeft gegeven in de NBA.

James werd vier keer kampioen van de NBA: in 2012 en 2013 met Miami Heat, in 2016 met Cleveland Cavaliers en twee jaar geleden met de Lakers.