Paralympische medaillewinnaars op bezoek bij Rutte en de koning

De drie Nederlandse medaillewinnaars op de Paralympische Spelen van Beijing gaan dinsdag op bezoek bij premier Mark Rutte en koning Willem-Alexander. De zitskiërs Jeroen Kampschreur en Niels de Langen en snowboarder Chris Vos worden in het Catshuis gehuldigd door Rutte en minister Conny Helder van Sport. Ze gaan daarna in Den Haag door naar Paleis Noordeinde, waar ze worden ontvangen door koning Willem-Alexander en prinses Margriet. Zij is lid van het erebestuur van het Internationaal Paralympisch Comité (IPC).

Bij de huldiging op het Catshuis zijn ook de betrokken coaches en chef de mission Esther Vergeer aanwezig. TeamNL, dat in China uit acht wintersporters bestond, veroverde vier medailles op de Paralympische Spelen: drie keer zilver en één keer brons. De Langen, die zondag bij de sluitingsceremonie de Nederlandse vlag droeg, nam de helft van de oogst voor zijn rekening. De zitskiër won brons op de supercombinatie en zilver op de slalom. In het medailleklassement eindigde Nederland op de zestiende plaats.