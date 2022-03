Ten Hag: kleine dingen hebben grote consequenties

Erik ten Hag noemde de uitschakeling van Ajax in de achtste finales van de Champions League tegen Benfica “bitter”. “We waren 75 procent van de speeltijd de bovenliggende partij. We hebben kansen bij elkaar gespeeld en ook defensief stond het goed. We hebben nagenoeg niets weggegeven”, zei de trainer van de Amsterdammers tegen RTL7.

Ajax verloor met 1-0 van de Portugezen, die scoorden uit een vrije trap. “Kleine dingen hebben grote consequenties”, aldus Ten Hag over dat moment. “Ik vond het geen vrije trap, het was te zwaar bestraft. Daarna was er miscommunicatie tussen twee spelers. We weten hoe gevaarlijk Benfica kan zijn. We hebben ze totaal geneutraliseerd, op één momentje na.”

Ten Hag was grotendeels tevreden over het niveau dat Ajax haalde. “Je kunt niet zeggen dat de vorm ontbreekt. Het moet ook meezitten. De laatste pass, de laatste aanname, moet goed zijn om een aanval wél af te ronden. De individuele kwaliteit moet de doorslag geven, maar dat was vanavond niet zo.”