Schaatser Nuis kijkt na snelheidsrecordpoging uit naar vakantie

Schaatser Kjeld Nuis moet na zijn succesvolle seizoen, met onder meer de olympische titel op de 1500 meter, nog één keer in actie komen. Daarna heeft Nuis (32) ongeveer een maand vakantie, waarin hij zegt “vooral even thuis te blijven”. “De maand in Beijing was leuk, maar ook echt heel lang.” In Noorwegen staat eerst donderdag, als het weer meezit, nog een nieuwe snelheidsrecordpoging op de schaats te wachten.

“Ik heb er heel veel zin in”, laat Nuis weten vanuit de bus richting het meer Savalen, waar hij gaat proberen minstens 100 kilometer per uur te schaatsen. “Vier jaar geleden in Zweden was het ook fantastisch, maar was de topsnelheid maar twee cijfers (93 kilometer per uur). Ik wil heel graag de drie cijfers halen en ik denk ook dat ik het kan.”

Om dit mogelijk te maken zijn volgens Nuis tussen de vijftig en zestig man voor hem naar Noorwegen gereisd. “Heel bizar. Dat voelt best wel als een eer.” Met een aerodynamischere auto om achter te rijden en beter ijs moet het dit jaar sneller gaan. “Met 99 kilometer per uur ben ik niet tevreden.”

En daarna zit het seizoen er echt op. “De vorige keer deed ik een week niks en pakte ik daarna het fietsje erbij of ging ik naar de sportschool. Maar ik heb in ieder geval een paar weken geen verplichtingen.” In mei begint de voorbereiding op de nieuwe jaargang voor Nuis bij Team Reggeborgh, maar dan zonder zijn gestopte ploeggenote Ireen Wüst. “Tuurlijk ga ik haar missen. Op menselijk gebied, maar ook professioneel gezien. Maar ze heeft gezegd: ‘ik blijf echt wel in de buurt, hoor’.”

Nuis zegt nog zeker vier jaar door te willen rijden, tot de Spelen van 2026 in Italië. “Dat is echt mijn doel.” Hoe zijn ploeg eruit gaat zien, zegt hij nog niet te weten. “Ik ben benieuwd.” Dinsdag werd bekend dat Michel Mulder stopt als assistent van coach Gerard van Velde en dat Louis Hollaar overkomt van Team IKO, voor twee jaar.

“Ik ken Louis wel, dat is een goede schaatser met veel potentie. Zijn speerpunt is de 1500 meter, maar hij is eigenlijk ook allrounder. Als ploeggenoot is dat heel fijn. Dan kan hij op de fiets lange ritten mee, daar heb je echt wat aan.”