Problemen basketballers Los Angeles Lakers houden aan

De basketballers van de Los Angeles Lakers hebben opnieuw verloren in de NBA. De recordkampioen ging met 124-104 onderuit bij Minnesota Timberwolves.

Voor LA Lakers betekende het de elfde nederlaag op rij in een uitwedstrijd. Van de laatste 21 duels verloor de ploeg van sterspeler LeBron James er liefst zestien. LA Lakers staat nu negende in de Western Conference, wat nog net genoeg zou zijn om aan de play-offs mee te mogen doen.

“Mijn geduld wordt meer dan in voorgaande jaren op de proef gesteld, simpelweg vanwege de manier waarop we spelen”, zei een teleurgestelde James, die met negentien punten de meest trefzekere speler was van zijn team.

San Antonio Spurs profiteerde dankzij een zege van 122-120 op Oklahoma City Thunder van de nederlaag van de Lakers. De Spurs staan momenteel elfde in de Western Conference, nog wel net achter de Lakers dus.