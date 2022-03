Bondscoach De Wit stopt bij Japanse schaatsploeg

Johan de Wit stopt als bondscoach van de Japanse schaatsploeg. De 42-jarige Noord-Hollander liet zelf op zijn sociale media weten dat aan zijn verbintenis in Japan na zeven jaar een einde komt. “Mijn hart is gebroken”, aldus De Wit. “Na zeven jaar eindigt mijn avontuur in Japan.”

De Wit haalde op de Olympische Spelen in Beijing met schaatsster Miho Takagi goud op de 1000 meter. De Japanse schaatssters wisten hun olympische titel op de ploegachtervolging van vier jaar eerder niet te prolongeren. In de laatste bocht kwam Nana Takagi ten val en daardoor moest Japan genoegen nemen met zilver. De Wit somt in een kort bericht de successen op van zijn zeven jaar in Japan. Naast drie olympische titels zijn dat onder meer vijf wereldtitels en twee wereldrecords. “Ik heb veel vrienden gemaakt. Zij zitten voor altijd in mijn hart.”

De coach beleefde zelf een roerige Spelen in Beijing. De Wit testte vlak voor de opening van de Spelen positief op het coronavirus en verbleef in China dertien dagen in isolatie.

De Wit was eerder in Nederland schaatscoach bij de ploegen APPM, Project 2018 en Team New Balance.