Kickbokser Badr Hari laat het opnieuw afweten in gestaakt gevecht

Badr Hari wist het weer zeker. De 37-jarige kickbokser had naar eigen zeggen goed getraind. Het deed hem ook pijn dat sommige van zijn kinderen papa nog nooit hadden zien winnen. De Amsterdammer, uitkomend voor Marokko, was maar voor een ding naar de Trixxo Arena van Hasselt gekomen. Hij wilde daar zijn tegenstander Arkadiusz Wrzosek neerslaan.

Hari begon voortvarend en was aanvankelijk sterker dan de 2,01 meter lange Pool. Maar aan het einde van de tweede ronde ging het toch weer fout. Wrzosek raakte de kin van zijn vroegere idool met een knie. Hari moest naar de grond en kreeg acht tellen. Hij was duidelijk aangeslagen, maar haalde het einde van de tweede ronde.

Omdat vervolgens rellen uitbraken op de tribunes, zullen we nooit weten hoe de wedstrijd was afgelopen. Natuurlijk had Hari de partij in de derde en laatste ronde nog in zijn voordeel kunnen beslissen. Maar de wereldtitel waar hij zo van droomt, lijkt voorlopig ver weg. Andere kickboksers zijn eerder aan de beurt om regerend kampioen Rico Verhoeven uit te dagen.

Hari en Wrzosek konden de wedstrijd niet meer afmaken omdat fans van beide kickboksers met elkaar de confrontatie zochten. Wrzosek is supporter van ADO Den Haag en werd in Hasselt gesteund door aanhangers van de club uit de Keuken Kampioen Divisie en door Poolse fans. Zij gingen vlak voor het gevecht tussen Hari en Wrzosek op de vuist met beveiligers. Het liep pas echt uit de hand nadat Hari acht tellen had gekregen. Er werd stevig gevochten in de zaal. Stoelen vlogen door de lucht en veel toeschouwers renden in paniek naar buiten.

Hari won nog geen enkele wedstrijd bij Glory, de kickboksorganisatie waarvoor hij sinds 2016 vecht. Twee keer moest hij geblesseerd opgeven tegen Verhoeven, al jarenlang de ‘King of Kickboxing’. Ook Benjamin Adegbuyi, de Roemeense sparringpartner van de wereldkampioen uit Noord-Brabant, was te sterk voor hem. Hari verloor vorig jaar september zijn eerste gevecht met Wrzosek na een rake hoge trap. En in Hasselt moest hij dus weer naar de grond.

Hari verlengde in januari zijn contract bij Glory met drie jaar. Dat kwam een beetje als een verrassing, omdat veel kenners vreesden voor het einde van de loopbaan van de kickbokser die 106 van zijn 124 wedstrijden heeft gewonnen. Hari zelf was, zoals wel vaker, na het gala niet beschikbaar voor de media. Met een capuchon over zijn hoofd verliet hij de Trixxo Arena, omgeven door beveiligers.