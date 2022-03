Red Bull heeft oorzaak uitvallen Verstappen en Pérez gevonden

Het Formule 1-team van Red Bull heeft de oorzaak van het uitvallen van Max Verstappen en Sergio Pérez in de Grote Prijs van Bahrein gevonden. Volgens topadviseur Helmut Marko zijn de problemen opgelost voor de race van dit weekeinde in Saudi-Arabië.

“Simpel gezegd heeft een vacuüm in het brandstofsysteem ervoor gezorgd dat de motoren in beide auto’s zonder benzine kwamen te zitten”, zegt Marko tegen F1 Insider. “Zonder exacte cijfers te geven, kan ik melden dat beide auto’s nog genoeg benzine in de tank hadden zitten. Ik denk dat we het probleem voor dit weekeinde kunnen oplossen. We verwachten dan te kunnen vechten voor de overwinning.”

Verstappen viel zondag in Bahrein enkele rondes voor het einde uit, terwijl hij op de tweede plek lag achter Ferrari-coureur Charles Leclerc. Zijn Mexicaanse teamgenoot Pérez spinde in de laatste ronde als gevolg van technische problemen en haalde daardoor de finish niet. Red Bull verliet Bahrein zo zonder punten.

“Dit kwam volkomen onverwachts”, zei teambaas Christian Horner zondag. “We hebben deze problemen nooit eerder gezien, dus het mag duidelijk zijn dat we die auto gaan strippen en uitzoeken wat er aan de hand was. Het lijkt er wel op dat de problemen met elkaar te maken hebben.”