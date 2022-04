Curlingmannen beginnen WK met twee nederlagen

De Nederlandse curlingmannen zijn het WK in Las Vegas begonnen met twee nederlagen. Zweden was in de eerste wedstrijd met 7-4 te sterk voor de ploeg van skip Wouter Gösgens, vervolgens won Duitsland met 13-7. Oranje staat dertiende en laatste in de rangschikking.

De curlers doen voor de vijfde keer mee aan het WK. In de voorgaande vier edities, met Jaap van Dorp als skip, eindigden de Nederlandse mannen als elfde (in 2017), tiende (in 2018 en 2019) en twaalfde (in 2021). Van Dorp is nu de vice-skip. Verder spelen Carlo Glasbergen en Laurens Hoekman mee. Tobias van den Hurk is reserve.

Het Nederlands team degradeerde op het afgelopen EK, in november vorig jaar in Noorwegen, naar de B-divisie. Op het olympisch kwalificatietoernooi in december in Leeuwarden wist de ploeg geen deelname aan de Winterspelen in Beijing af te dwingen.

De curlingmannen spelen zondagavond Nederlandse tijd hun derde wedstrijd tegen Canada, in Beijing winnaar van olympisch brons.