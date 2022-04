Shorttrackers Poutsma en Steenaart ontbreken op WK vanwege corona

Selma Poutsma en Bram Steenaart kunnen komend weekeinde niet meedoen aan de wereldkampioenschappen shorttrack in Montreal. Beide Nederlanders testten tijdens een trainingskamp in Calgary positief en zijn weer naar huis.

“Niet zo gelukkig dit seizoen. Na het breken van mijn enkel en nu, een week voor het begin van de WK, het coronavirus oplopen. Het seizoen is over”, aldus Steenaart op Instagram.

De Nederlandse shorttrackploeg was al sinds 27 maart in Canada. Omdat in Nederland geen ijs meer beschikbaar is, trainden ze eerst in Calgary ter voorbereiding op de WK. Maandag vloog de ploeg door naar Montreal.

Suzanne Schulting verdedigt bij de WK haar titel. Naast de drievoudig olympisch kampioene doen Xandra Velzeboer, Rianne de Vries en Yara van Kerkhof mee. Bij de mannen bestaat de Oranje-formatie na het wegvallen van Steenaart uit Itzhak de Laat, Sjinkie Knegt, Sven Roes en Friso Emons.