Knegt op WK shorttrack door penalty uitgeschakeld op 1000 meter

Sjinkie Knegt is op de WK shorttrack in het Canadese Montreal uitgeschakeld in de kwartfinales van de 1000 meter. De Fries kreeg een penalty na het hinderen van de Belg Stijn Desmet in de kwartfinales.

Knegt die als vierde was geƫindigd op de 1500 meter, had eerder ook al een straf gekregen op de 500 meter. Itzhak de Laat was vrijdag in de series van de 1000 meter al uitgeschakeld door een straf.

Shorttracksters Xandra Velzeboer, Yara van Kerkhof en Rianne de Vries plaatsten zich wel voor de halve finales op de 1000 meter.