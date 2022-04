Clijsters beëindigt ook derde tenniscarrière

Tennisster Kim Clijsters heeft voor de derde keer een punt achter haar carrière gezet. De 38-jarige Belgische die in februari 2020 haar rentree maakte op de WTA Tour zegt zich te gaan richten op haar familie.

“Ik wil jullie meedelen dat ik heb besloten niet langer mee te doen aan officiële toernooien. Ik kan niet wachten om te zien welke nieuwe avonturen op mijn pad komen”, meldde Clijsters op Instagram. “Bedankt aan iedereen die me heeft gesteund in de afgelopen twee jaar.”

De voormalig nummer 1 van de wereld stopte in 2007 al een keer omdat ze werd gehinderd door blessures. In 2009, inmiddels moeder van een dochter, keerde ze terug op de baan om binnen een maand meteen de US Open te winnen. Daarna hield ze het in 2012, met vier grandslamzeges op zak, voor gezien.

Clijsters moest haar tweede rentree aanvankelijk uitstellen wegens een knieblessure. Ook daarna kwam haar nieuwe comeback – door enkele blessures en de coronapandemie – nooit echt van de grond. Sinds haar terugkeer op het toernooi van Dubai in 2020 speelde ze slechts vijf wedstrijden. Die verloor ze alle vijf. Haar laatste partij speelde ze in oktober vorig jaar op het toernooi van Indian Wells. Daar verloor ze van de Tsjechische Katerina Siniakova.

“Mijn passie voor tennis zal nooit verdwijnen wat ik ook doe”, zei Clijsters op de website van de organisatie WTA. “Ik voel een sterke behoefte om iets terug te geven aan het tennis, omdat ik er zo veel van heb gekregen. Dus, dat zal de volgende fase worden, zien wat ik kan doen.”

Clijsters dacht er al een tijdje aan om te stoppen, geeft ze toe. “Ik houd er nog steeds van een balletje te slaan. Met mijn schema was drie, vier dagen trainen goed genoeg om mijn ritme te houden, maar zeker niet goed genoeg als ik nog een toernooi wilde spelen. Als ik bijvoorbeeld in Australië had willen spelen, kost me dat drie vier weken. Dat is op dit punt in ons familieleven gewoon niet mogelijk.”