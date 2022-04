Matla leidt hockeysters Den Bosch naar halve finales EHL

De hockeysters van Den Bosch hebben met groots machtsvertoon de halve finales bereikt van de Euro Hockey League (EHL). De titelverdediger versloeg de Ierse club Pegasus in het Wagener-stadion in Amstelveen met 9-0.

Frédérique Matla maakte vijf doelpunten, Pleun van der Plas scoorde twee keer. De andere treffers kwamen van Joosje Burg en Lidewij Welten. “Een leuke wedstrijd met veel doelpunten”, zei Matla over het eenzijdige duel.

Den Bosch neemt het zaterdag in de halve finale op tegen de Belgische kampioen Gent, die de Engelse club Surbiton met 2-1 versloeg. De finale van het meest prestigieuze clubtoernooi van Europa is op tweede paasdag.

Matla bezorgde Den Bosch vorig jaar de eindzege in de eerste editie van de EHL voor vrouwen. De international van Oranje maakte toen drie doelpunten in de finale tegen Club Campo de Madrid uit Spanje (5-0). De Spaanse club is nu in de kwartfinales later op vrijdag de tegenstander van Amsterdam.