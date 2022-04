Wielrenster Vos test positief op corona en mist Parijs-Roubaix

Marianne Vos gaat zaterdag niet van start in Parijs-Roubaix. De Nederlandse wielrenster van Jumbo-Visma is positief getest op het coronavirus. Vos eindigde vorig jaar, tijdens de eerste editie van de wielerwedstrijd voor vrouwen, als tweede.

“De teleurstelling is enorm”, aldus Vos. “Ik heb uitgekeken naar deze wedstrijd. Toen ik vanmorgen positief testte, stortte de wereld even in. Maar ik sta achter het beleid van de ploeg. Je moet met je gezondheid geen risico‚Äôs nemen. Ik ga naar huis, ik neem rust en ik hoop dat ik me goed blijf voelen.”

Ploeggenotes Romy Kasper, Coryn Labecki, Linda Riedmann, Teuntje Beekhuis en Riejanne Markus testten allemaal negatief en kunnen wel meedoen.