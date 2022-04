Van der Poel: ‘haat-liefdeverhouding’ met zonnige Parijs-Roubaix

Mathieu van der Poel keek zondag kort voor de start uit naar een zonnige editie van Parijs-Roubaix, de klassieker die hij vorig jaar bij zijn debuut onder heel andere omstandigheden als tweede afsloot. “Om optimaal gebruik te kunnen maken van je behendigheid op de fiets kan het inderdaad beter regenen. Maar ik geef de voorkeur aan dit weer”, vertelde de Nederlandse coureur van Alpecin-Fenix bij Eurosport.

Van der Poel zei een “haat-liefdeverhouding” te hebben met de koers over de Noord-Franse kasseien. “Ik houd ervan hier te rijden, maar het is tegelijkertijd ook verschrikkelijk zwaar. Het is lijden op de kasseien. Parijs-Roubaix is uniek. Je kunt deze koers met geen enkele andere vergelijken.”

Vorig jaar werd hij in de sprint op de wielerpiste van Roubaix geklopt door de Italiaan Sonny Colbrelli. “De benen waren leeg aan het einde. Ik hoop dat ik nu wat overhoud voor de sprint. Er zit genoeg energie in me. Ik heb door mijn rugblessure nog niet veel wedstrijden gereden en ben nog hongerig. Maar je hebt natuurlijk ook en beetje geluk nodig.”

Van der Poel (27) heeft pas negen koersdagen achter zijn naam, maar won al wel drie keer, onder meer in de Ronde van Vlaanderen. Vorige week finishte hij als vierde in de Amstel Gold Race. In beide koersen ontbrak zijn rivaal Wout van Aert vanwege een coronabesmetting. De Belg van Jumbo-Visma is er zondag weer bij, maar kan niet goed inschatten hoe zijn niveau is na de gedwongen pauze. “Ik hoop dat de benen goed genoeg zijn om een rol te spelen in de finale”, zei Van Aert. Van der Poel zal zich zeker niet alleen op de Belg richten. “Parijs-Roubaix is een klassieker die heel veel renners kunnen winnen.”