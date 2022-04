Belgische topgolfer Pieters blikvanger in Dutch Open

De Belgische golfer Thomas Pieters is een van de meest aansprekende deelnemers van de 102e editie van het Dutch Open. Pieters won in 2015 het toernooi (voorheen KLM Open) en is de huidige nummer 35 van de wereld.

De organisatie van het toernooi, dat deel uitmaakt van de DP World Tour, kondigde ook de komst van de Oostenrijker Bernd Wiesberger en de beloftevolle Deense tweeling Nicolai en Rasmus Højgaard aan. Tweevoudig winnaar en toernooi-ambassadeur Joost Luiten is ook aanwezig.

Het Dutch Open is op de speelkalender verhuisd van september naar mei. Het toernooi wordt dit jaar afgewerkt van 26 tot en met 29 mei op Bernardus Golf in Cromvoirt.

Pieters (30) won dit jaar al het Abu Dhabi Championship, het eerste toernooi uit de toonaangevende Rolex Series. De Belg staat mede door die zege derde in de jaarranking van de DP World Tour, voorheen de Europese Tour.

De 22-jarige broers Højgaard behoren tot de aanstormende talenten. De tweeling is samen al goed voor vijf toernooi-overwinningen. Rasmus won vorig jaar de Omega Masters in Zwitserland, Nicolai schreef een week later het Italiaans Open op zijn naam en won dit jaar het Ras al Khaimah Championship in de Verenigde Arabische Emiraten. Nicolai werd in 2019 tweede in het Dutch Open.

“Ik ben verheugd dat het deelnemersveld vorm krijgt en dat we goede spelers hebben kunnen vastleggen”, zegt toernooidirecteur Daan Slooter. “We hebben vorig jaar mogen ervaren dat de spelers Bernardus een mooie aanvulling vinden op de speellocaties van de DP World Tour en ook het publiek op deze nieuwe baan heeft genoten van topgolf.”

Op het Dutch Open zijn dit jaar ook startbewijzen te bemachtigen voor de majors Brits Open en US Open. “Dat belooft dus veel moois en spanning”, aldus Slooter.