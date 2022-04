Bardet wijst peloton na ‘nachtmerrie’ op verantwoordelijkheden

Romain Bardet heeft het peloton opgeroepen “respect te tonen en na te denken over gemeenschappelijke verantwoordelijkheden”. Dat deed de Franse wielrenner naar aanleiding van de zware valpartij van zondag tijdens Luik-Bastenaken-Luik.

“De verantwoordelijkheid die we hebben als we risico’s nemen om een ​​plaats vooraan in het peloton te bemachtigen, kan grote gevolgen hebben voor de honderd jongens achter ons”, schreef de 31-jarige Bardet op Twitter.

“Ik gooi naar niemand modder en heb de wijsheid ook niet in pacht. Maar we geven ons lichaam en ziel voor een sport die in een flits tragisch kan worden en die afbreuk kan doen aan de schoonheid van sport.”

Op 62 kilometer van de finish belandde Julian Alaphilippe tijdens Luik-Bastenaken-Luik naast de weg en klapte tegen een boom. Bardet twijfelde vervolgens niet en schoot de regerend wereldkampioen te hulp, waardoor hij meteen ook zijn eigen winstkansen opgaf.

“Die hele scène was als een nachtmerrie. Toen ik Julian daar 5 tot 6 meter lager in de berm zag liggen, was dat een emotionele shock voor mij. Er was niemand bij hem en hij had duidelijk hulp nodig. Het was een noodsituatie”, aldus Bardet. “Julian kon niet bewegen en amper ademen. Ik denk dat iedereen in die situatie hetzelfde zou hebben gedaan, er is geen sprake van concurrentie als het gaat om iemands gezondheid.”