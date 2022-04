Lammers blij dat racevergunning voor Zandvoort in stand blijft

Sportief directeur Jan Lammers van de Dutch Grand Prix is blij dat circuit Zandvoort de bodemprocedure over de stikstofuitstoot heeft gewonnen. Daardoor kan de Formule 1-race in september doorgang vinden.

“Ik zeg niet opgelucht, want in een democratie moet het recht zijn beloop krijgen. Maar we zijn er wel blij mee, want nu kunnen we ons weer focussen op het evenement”, zei de Zandvoorter in reactie op de uitspraak van de rechtbank in Haarlem.

In de zaak, die was aangespannen door diverse natuurorganisaties, bepaalde de rechtbank dat de aan het circuit verleende vergunning niet tot meer stikstofuitstoot leidt en in stand kan blijven.

“Het maakt alles weer een stuk gemakkelijker voor ons, hoewel we niet onverschillig in de kwestie staan. De milieuorganisaties hebben het volste recht de vergunning aan te vechten en zouden wij in het ongelijk zijn gesteld, dan hadden we dat moeten accepteren”, aldus Lammers.

De Grote Prijs van Nederland in de Formule 1 keerde vorig jaar na 36 jaar afwezigheid terug op het circuit in de duinen. Er waren nog wel coronabeperkingen, maar toch bezochten drie dagen lang elke dag 70.000 mensen de trainingen, kwalificatie en race. Ze zagen Max Verstappen winnen. Het contract met de Formule 1 geldt voor drie edities, met een optie voor nog eens twee jaar.