Teuns klopt Dennis op de streep in eerste rit Ronde van Romandië

Wielrenner Dylan Teuns heeft de eerste etappe van de Ronde van Romandië op zijn naam geschreven. De Belg van Bahrain Victorious achterhaalde na 178 kilometer in Romont vlak voor de finish Rohan Dennis en pakte de dagzege. De Australiër van Jumbo-Visma nam met zijn tweede plaats de leiderstrui over van de Brit Ethan Hayter.

Dennis was na een demarrage op de slotklim in Romont op weg naar zijn eerste WorldTour-zege voor Jumbo-Visma. Met zijn versnelling sloeg hij een gat met Teuns en de Zwitser Marc Hirschi, maar hij viel in de laatste 100 meter stil. Teuns, precies een week geleden nog winnaar in de Waalse Pijl, kon hem nog net passeren.

De Brit Hayter, de winnaar van de proloog, was betrokken bij een valpartij op 15 kilometer van de finish en liep veel tijdverlies op. Dennis heeft in het klassement 16 seconden voorsprong op de Oostenrijker Felix Grossschartner en op de Brit Geraint Thomas.