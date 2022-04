Van de Zandschulp naar laatste acht tennistoernooi München

Tennisser Botic van de Zandschulp heeft zich verzekerd van een plek in de kwartfinales van het ATP-toernooi van München. De als achtste geplaatste Van de Zandschulp had weinig problemen om zich te ontdoen van qualifier Egor Gerasimov uit Belarus: 6-2 6-3.

Van de Zandschulp begon voortvarend op het centercourt van het graveltoernooi in Duitsland en hij won de eerste vier games. Hij kwam geen moment in de problemen en al na iets meer dan een half uur besloot hij de set met een sterke service.

De tweede set ging tot 3-3 gelijk op, maar de laatste drie games gingen naar de Nederlander, die weinig onnodige fouten produceerde. Hij maakte het na een uur en 8 minuten af op zijn tweede wedstrijdpunt, op de service van de nummer 150 van de wereld. De 26-jarige Van de Zandschulp staat 110 plekken hoger op de mondiale ranglijst.

“In de eerste set begon ik erg goed en in de tweede set was het meer een strijd. Ook de tweede set was van een goed niveau”, zei Van de Zandschulp na afloop op de baan. “Het is mijn eerste keer hier, maar het is altijd mooi om dicht bij huis te spelen. Eindelijk hebben we hier wat beter weer.” Het toernooi van München ondervond de afgelopen dagen hinder van regenval.

Bij de laatste acht neemt Van de Zandschulp het vrijdag op tegen de Noor Casper Ruud of Alex Molcan uit Slowakije. Vorig jaar zorgde de Nederlander op de US Open tegen Ruud voor een van de mooiste zeges van zijn loopbaan. Van Molcan verloor hij eerder deze maand in Marrakech.

Tallon Griekspoor, de nummer 2 van Nederland, doet niet mee in München omdat hij last heeft van een nekblessure.