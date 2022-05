Atlete Koster met persoonlijk record op 5000 meter naar WK en EK

Atlete Maureen Koster heeft zich op de 5000 meter met een persoonlijk record geplaatst voor de WK in Eugene en de EK in München. De 29-jarige Koster liep bij wedstrijden in San Juan Capistrano in Californië een tijd van 15.06,86, net onder haar pr dat ze zes jaar geleden ook op Amerikaanse bodem liep (15.07,20).

Koster voldeed daarmee ruimschoots aan de limieten voor de WK (15.10,00) en de EK (15.25,00). De Zuid-Hollandse bereidde zich de afgelopen periode met haar Valley Running-team in de VS voor op het evenement in San Juan Capistrano. Teamgenote Diane van Es haalde de finish niet op de 5000 meter. Tony van Diepen won de 800 meter in 1.47,10, maar daarmee bleef hij bijna 2 seconden boven de WK-limiet (1.45,20).

Van Diepen maakte vorig jaar deel uit van het Nederlandse estafetteteam dat op de Olympische Spelen van Tokio verrassend zilver pakte op de 4×400 meter. Bij de WK indoor begin dit jaar in Belgrado snelde het Oranje-kwartet naar het brons.