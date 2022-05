Djokovic noemt Alcaraz beste ter wereld, Nadal blij met opvolger

Novak Djokovic heeft Carlos Alcaraz de beste tennisser ter wereld, op dit moment, genoemd. Zijn rivaal Rafael Nadal is vooral blij dat zijn landgenoot Alcaraz het dit jaar zo voortreffelijk doet.

“Tot nu toe is hij zonder twijfel de beste speler ter wereld, met de resultaten die hij dit jaar heeft behaald”, zei Djokovic op het masterstoernooi van Rome. De nummer 1 van de wereld moest vorige week in een meeslepend gevecht zijn meerdere erkennen in de nieuwe mondiale nummer 6, die in 2022 ook al het masterstoernooi van Miami wist te winnen.

“De manier waarop hij een paar dagen geleden omging met de druk in onze wedstrijd en hoe kalm hij tot het einde bleef, was indrukwekkend. Hij verdiende het om de titel te pakken.”

Volgens Djokovic is Alcaraz ook in staat om begin volgende maand op Roland Garros zijn eerste grandslamtitel te pakken. En dat op 19-jarige leeftijd. “Alles aan zijn spel is echt indrukwekkend. Hij is echt een complete speler en hij kan aanvallend en verdedigend even goed spelen. Hij is het gesprek van de dag en op Roland Garros is hij zeker een van de belangrijkste titelkandidaten.”

Nadal heeft in de zestien jaar jongere Alcaraz alvast een opvolger gevonden; iemand die Spanje de komende jaren ongetwijfeld meer successen gaat bezorgen. “Ik ben blij dat iemand uit mijn land slaagt in alles wat hij doet”, aldus de 21-voudig grandslamkampioen, die het begrijpt dat de tenniswereld in de ban is van de tienersensatie.

“Als je een nieuwe auto ziet, dan ziet die er altijd beter uit. En als je een nieuwe telefoon ziet, dan is die ook weer mooier dan de oude. Dat is heel normaal in dit leven en daar mag ik helemaal niet over klagen.”

Roland Garros begint op zondag 22 mei. Deze week wordt het masterstoernooi van Rome gespeeld en daarvoor heeft Alcaraz zich afgemeld.