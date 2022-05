Spaanse titelkandidaat Alcaraz ontsnapt aan uitschakeling

Tennisser Carlos Alcaraz is op Roland Garros aan uitschakeling ontsnapt. De Spaanse tiener leek in Parijs te worden verslagen door zijn landgenoot Albert Ramos Viñolas, maar hij richtte zich nog net op tijd op en won in vijf sets: 6-1 6-7 (7) 5-7 7-6 (2) 6-4. In de vierde set overleefde Alcaraz een wedstrijdpunt, op de service van Ramos Viñolas. De nummer 44 van de wereld sloeg een vrij eenvoudige forehand in het net.

De partij op het volgepakte Court Simonne Mathieu, de derde baan op Roland Garros, duurde 4 uur en 34 minuten.

In de beslissende set maakte Alcaraz ook nog een 3-0-achterstand ongedaan. Na ruim 4,5 uur maakte hij het af met een lovegame en op zijn eerste matchpoint sloeg hij een sterke service.

“Het overleven van het wedstrijdpunt veranderde alles”, zei Alcaraz na afloop. “Het voelt als in eigen huis spelen. Zonder het publiek was het onmogelijk om deze te winnen.” Omdat Alcaraz in dezelfde helft van het schema zit als Rafael Nadal en Novak Djokovic werd hij ingedeeld op een kleinere baan. Op de tribunes van het relatief kleine stadion was geen plek meer vrij.

De 19-jarige Alcaraz geldt na zijn stormachtige ontwikkeling als een van de kandidaten voor de titel in Parijs. Hij won in aanloop naar Roland Garros het masterstoernooi van Madrid, waar hij achtereenvolgens Nadal, Djokovic en Alexander Zverev versloeg. De sensatie van dit jaar had ook al het masterstoernooi van Miami gewonnen.

Alcaraz, die op Roland Garros als nummer 6 is geplaatst, speelt in de volgende ronde tegen de Amerikaan Sebastian Korda of de Fransman Richard Gasquet.