Titelverdediger Djokovic solide naar derde ronde op Roland Garros

Novak Djokovic heeft zich op overtuigende wijze geplaatst voor de derde ronde van Roland Garros. De Servische titelverdediger behaalde een solide overwinning op de Slowaak Alex Molcan. Het werd 6-2 6-3 7-6 (4).

“Het was een moeilijke wedstrijd met veel wind die van richting veranderde. Ik moest gefocust en geduldig blijven”, zei Djokovic, die in de derde ronde Aljaz Bedene treft. De Sloveen schakelde de Uruguyaan Pablo Cuevas in vier sets uit.

Djokovic is in Parijs op jacht naar zijn 21e overwinning van een grandslamtoernooi. Rafael Nadal is nu met dat aantal recordhouder. Djokovic en Nadal treffen elkaar op Roland Garros, als ze tot die tijd hun partijen winnen, al in de kwartfinale.