Wielrenner Mollema verlengt contract bij Trek tot eind 2026

Wielrenner Bauke Mollema rijdt ook de komende vier jaar voor Trek-Segafredo. De 35-jarige Nederlander heeft zijn contract bij de Amerikaanse ploeg verlengd tot eind 2026. Mollema rijdt sinds 2015 voor Trek.

De geboren Groninger sloot zondag in Verona de Ronde van Italië af met de vierde plaats in de tijdrit, achter de Italiaanse winnaar Matteo Sobrero en landgenoten Thymen Arensman (tweede) en Mathieu van der Poel (derde). Mollema eindigde in het algemeen klassement op de 26e plaats. De Giro was zijn twintigste grote ronde.

“Ik zit nu acht jaar bij dit team en ik voel me hier vanaf het begin heel goed. Ik kan me nog steeds niet voorstellen dat ik voor een andere ploeg rijd”, zei Mollema. “Ik heb het al vaak gezegd, maar dit team voelt als een familie voor mij. Hier wil ik mijn carrière afsluiten. Het ligt voor de hand dat dit mijn laatste contract is, maar wie weet hoe ik daar over vier jaar over denk.”

In dienst van Trek won Mollema in 2016 de Clásica San Sebastián en in 2019 de Ronde van Lombardije. Hij schreef ook twee etappes in de Tour de France op zijn naam.

Mollema gold lang als een klassementsrenner, een man van de regelmaat die al in 2013 in Nederlandse dienst een etappe won in de Vuelta, maar zich daarna toelegde op hoge eindklasseringen in etappekoersen. De daarmee gepaard gaande stress beviel hem de laatste jaren steeds minder en dus heeft Mollema nu vooral een vrije rol bij Trek. “Dit is leuker, zo meer vrijuit rijden”, zei hij in de aanloop naar de Giro. Mollema richt zich met name op ritzeges in de grote rondes en op eendagskoersen. “Na zo veel jaar als prof weet ik wat ik moet doen en het team vertrouwt me daarin”, aldus Mollema. “Ze geven me de ruimte die ik nodig heb als ik thuis aan het trainen ben en ze weten dat ik er klaar voor ben als ik aan de start sta.”

Teammanager Luca Guercilena noemt Mollema “een van de leiders” van Trek-Segafredo. “Bauke is een van de meest professionele renners. Een echte vechter, een racer en constant een goed voorbeeld voor de nieuwe generatie.”