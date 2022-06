Zverev spreekt van zeer ernstige enkelblessure na opgave

Tennisser Alexander Zverev heeft naar eigen zeggen mogelijk een zeer ernstige enkelblessure opgelopen in de halve finale van Roland Garros, waarin hij vrijdag moest opgeven. De 25-jarige Duitser gleed in de tweede set van zijn partij tegen Rafael Nadal uit. Hij verliet de gravelbaan in Parijs uiteindelijk per rolstoel.

“Het lijkt op een zeer serieuze blessure, maar het medische team is er nog steeds naar aan het kijken”, zei Zverev achteraf in een videoboodschap. “Ik zal jullie op de hoogte houden.” Het is nog niet duidelijk of de nummer 3 van de wereld kan deelnemen aan Wimbledon, dat op 27 juni van start gaat.

Het stond 7-6 (8) 6-6 voor Nadal toen Zverev opgaf. In de finale neemt de Spanjaard het op tegen Casper Ruud. De 23-jarige Noor versloeg in zijn halve finale de Kroaat Marin Cilic in vier sets.