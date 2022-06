Hockeysters winnen in Pro League nu wel van Engeland

De Nederlandse hockeysters hebben zich in de Pro League hersteld van de nederlaag van zaterdag. Oranje won in Londen – na een achterstand – met 2-1 van de Engelsen, die een dag eerder nog met 3-1 te sterk bleken.

Engeland nam op het Lee Valley Hockey and Tennis Centre in Londen de leiding via Elena Rayer, die al in de negende minuut trefzeker was. Pas een half uur later volgde het antwoord via Ireen van den Assem, die doel trof uit een strafcorner. Ook het winnende doelpunt, van Tessa Clasener, kwam uit een strafcorner. Clasener pushte de bal vanaf de achterlijn naar de rand van de cirkel en liep door naar het doel. Ze kreeg de bal vervolgens aangespeeld en pushte van dichtbij hard raak.

Oranje trad in Londen niet aan in de sterkste formatie. De speelsters van Den Bosch en SCHC waren niet van de partij, omdat hun rust gegund werd in aanloop naar het WK. Het wereldkampioenschap hockey begint over een kleine maand en wordt gehouden in Amstelveen en het Spaanse Terrassa.

In de Pro League was Oranje, dat ook al van India had verloren, al kansloos voor de eindzege. Argentinië is niet meer te achterhalen. Nederland komt in het landentoernooi nog wel in actie tegen Duitsland (11-12 juni) en China (21-22 juni), dat geleid wordt door oud-bondscoach Alyson Annan.

Eerder deze week werd bekend dat Paul van Ass de nieuwe bondscoach wordt van de hockeysters. De voormalig bondscoach van de mannen begint na het WK.