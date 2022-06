Tourbaas Prudhomme: nog geen beslissing over finishplaats in 2024

Volgens Tourbaas Christian Prudhomme is er nog geen beslissing genomen over de plaats waar de Ronde van Frankrijk in 2024 finisht. Minder dan een week na de slotdag van de Franse wielerkoers beginnen dan in Parijs de Olympische Spelen. In de Franse hoofdstad eindigt de Tour al vele jaren traditioneel op de Champs-Élysées.

Prudhomme gaat vermoedelijk overleggen met Anne Hidalgo, de burgemeester van Parijs. Volgens de Italiaanse krant La Gazzetta dello Sport zal de Tour de France van 2024 starten in Florence en eindigen in Nice. “We weten het nog niet”, zei Prudhomme. “Het is in elk geval niet verboden de slotetappe in Parijs te laten eindigen. Alle opties zijn wat mij betreft nog open.”

Volgens de Gazzetta vinden de eerste drie etappes in 2024 op Italiaanse bodem plaats en trekt het peloton pas in de vierde etappe de grens over naar Frankrijk.