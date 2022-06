Red Bull-baas Horner noemt maatregelen Formule 1 oneerlijk

Christian Horner, de baas van Formule 1-team Red Bull, vindt het oneerlijk dat autosportbond FIA maatregelen neemt tegen het zogenoemde stuiteren, omdat vooral de Mercedessen last hebben van het probleem. De nieuwe regels rond aerodynamica, die dit jaar ingingen, bleken neveneffecten te hebben waarvan vooral het team van Lewis Hamilton last heeft. De FIA kondigde daarop donderdag, kort voor het raceweekeinde rond de GP van Canada, aan tot aanpassingen te willen overgaan.

“Het lijkt erg oneerlijk op dit moment van het jaar, nu er maar één team is dat zijn doel heeft gemist”, zei Horner in een duidelijke verwijzing naar de Mercedessen, die het moeilijk hebben dit seizoen. In de WK-stand leidt Max Verstappen met zijn Red Bull riant. Horner vindt dat het de verantwoordelijkheid is van Mercedes om hun wagens te verbeteren in plaats van dat de FIA iedereen nieuwe richtlijnen oplegt.

Formule 1-coureurs klagen al enige tijd over de neveneffecten van de nieuwe aerodynamische regels. Die zijn bedoeld om via meer neerwaartse druk betere grip te hebben en zo sneller door de bochten te kunnen. Er is daarbij over het hoofd gezien dat de auto’s veel last hebben van ‘porpoising’, oftewel stuiteren.

Horner vertelde aan persbureau Reuters dat de stijgende inflatie en energiekosten een dringender probleem zijn. Ook stelt hij dat een technische richtlijn van de FIA die donderdag naar de teams is gestuurd en waarin maatregelen staan die om veiligheidsredenen moeten worden genomen, moeilijk te controleren is. Horner vraagt zich af waarom die richtlijn nodig was. “Is het juist om alles te veranderen voor dat ene team of moet dat ene team veranderen om zichzelf meer onder controle te krijgen?”

Verstappen had zich vrijdag al in vergelijkbare bewoordingen uitgelaten. “Het moet niet zo zijn dat het ene team veel klaagt en dat dan plotseling de regels eromheen veranderen”, aldus de wereldkampioen.