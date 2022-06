Eenkhoorn pakt Nederlandse wielertitel op de weg

Pascal Eenkhoorn heeft vrijdag de Nederlandse titel op de weg veroverd. De renner van Jumbo-Visma versloeg op de VAM-berg van Wijster zijn medevluchter Daan Hoole van Trek-Segafredo. Achter het tweetal sprintte Taco van der Hoorn naar het brons.

De 25-jarige Eenkhoorn, afkomstig uit Genemuiden, liet op de slotklim Hoole het werk doen in de wetenschap dat zijn ploeggenoten Mike Teunissen en Sam Oomen in aantocht waren. Het was zijn vijfde zege als wielerprof. De 23-jarige Hoole, woensdag al derde bij het NK tijdrijden, wacht daar nog op.

In het tweede uur van de koers over 194 kilometer slaagde een groep van zestien renners erin weg te rijden uit het peloton. Onder hen Oomen, titelverdediger Timo Roosen, David Dekker, Mick van Dijke en Tom Dumoulin namens Jumbo-Visma en verder onder anderen Hoole, Lars van den Berg (Groupama-FDJ), Oscar Riesebeek (Alpecin-Fenix) en Van der Hoorn (Intermarché-Wanty-Gobert). De groep kreeg twee minuten, maar zag de marge toch weer slinken. Dumoulin verdween voorin, gevolgd door nog enkele renners. Op ruim 50 kilometer voor de finish maakten Ramon Sinkeldam en Teunissen de sprong naar de kopgroep, die toen uit dertien man bestond met vijf renners van Jumbo.

Niet veel later volgde Eenkhoorn hun voorbeeld en werd de overtalsituatie nog rianter. Van der Hoorn deed een eerste poging weg te rijden. De winnaar van een Giro-etappe in 2021 was een van de zes eenlingen in de kopgroep, waarin Sinkeldam wel een ploeggenoot had in Lars van den Berg. Het Jumbo-blok verloor ondertussen met Dekker een pion. Hoole was de volgende aanvaller, Jumbo stuurde Eenkhoorn mee. Het tweetal had binnen de kortste keren een halve minuut. Achter hen wilde Riesebeek nog wel op zoek naar de koplopers, maar de bij hem rijdende Jumbo-mannen Oomen en Teunissen hadden vertrouwen in Eenkhoorn.

Op 14 kilometer voor de streep sloten Van der Hoorn en Bart Lemmen aan bij de drie achtervolgers. Het gat met de koplopers was een kleine 40 seconden, maar liep langzaam terug door het werk van Van der Hoorn en Riesebeek.

Hoole nam de kop met nog 1 kilometer te gaan. Eenkhoorn volgde en versnelde op de kasseitjes. Het was genoeg voor de rood-wit-blauwe trui.