Motorcrosser Gajser steviger aan leiding in MXGP

Motorcrosser Tim Gajser heeft zijn leidende positie in het wereldkampioenschap MXGP in de Grote Prijs van Indonesië verstevigd. De Sloveen won op zijn Honda beide manches op het circuit van Samota-Sumbawa. Glenn Coldenhoff eindigde als vierde en als zesde. De Nederlander staat vijfde in de WK-stand.

In beide manches eindigde de Spanjaard Jorge Prado als tweede, een positie die hij ook bezet in het klassement na twaalf van de negentien grands prix.

De Nederlander Calvin Vlaanderen eindigde één keer als tiende, Brian Bogers miste beide manches de top 10. In de WK-stand staat Bogers achtste, Vlaanderen is voorlopig de nummer 9. Over drie weken is de Grote Prijs van Tsjechië. Wereldkampioen Jeffrey Herlings is het hele jaar afwezig vanwege een blessure.