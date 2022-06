Griekspoor had Nederlands succes jaar geleden nooit verwacht

Tallon Griekspoor had een jaar geleden nooit durven vermoeden dat het Nederlands mannentennis er nu zo goed voor zou staan. Maandag plaatste zowel Griekspoor als Tim van Rijthoven zich voor de tweede ronde van Wimbledon en daar kan Botic van de Zandschulp dinsdag nog bijkomen.

“Ik zei voor het toernooi toevallig dat weinig mensen dit een jaar geleden hadden gedacht, toen Botic en ik nog rond plek 150 of 160 stonden”, zei Griekspoor na zijn zege op de Italiaan Fabio Fognini.

“Het lijkt bijna normaal te worden. Maar Botic is als 21e geplaatst en er mag best weleens bij stilgestaan worden hoe knap dat is. Er zijn weinig jongens die zo snel zo hard gaan, behalve de uitzonderlijke talenten als Carlos Alcaraz en Jannik Sinner.”

Van Rijthoven veroverde onlangs de titel in Rosmalen en een titel is het volgende doel voor Griekspoor (25). “Nu moeten wij hem achterna. In de jeugd heb ik heel veel met hem gereisd, toen we 17 of 18 jaar oud waren. Ik had destijds weinig te vertellen tegen hem, maar de afgelopen jaren ben ik hem kwijt geweest. Er is zoveel in die jongen ge├»nvesteerd en hij is op zijn manier toch doorgegaan, ondanks dat hij het niet altijd naar zijn zin had. En binnenkort staat hij in de top 100. Hoe meer, hoe beter vind ik.”

Griekspoor had maandag vier sets nodig om zich van Fognini te ontdoen. “Ik denk dat hij van alle ondergronden misschien nog wel het gevaarlijkst is op gras, met zijn polsje en laconieke voetenwerk. Hij speelde twee sets heel goed, maar na een goede game op 6-5 in de tweede set viel de wedstrijd mijn kant op”, aldus Griekspoor. “Ik ben goed koel gebleven en heb het net op tijd afgemaakt, want het werd steeds vochtiger en ook wel wat donkerder.”

Griekspoor speelde naar eigen zeggen met minder druk omdat er op Wimbledon geen punten voor de wereldranglijst te verdienen zijn. “Maar er staat behoorlijk wat geld op het spel en het blijft toch Wimbledon. Ik heb dit grasseizoen wat luchtiger beschouwd en het gaat boven verwachting goed.”