Van Rouwendaal verovert op 10 kilometer haar eerste wereldtitel

Zwemster Sharon van Rouwendaal heeft bij de WK in Hongarije goud veroverd op de 10 kilometer in het open water. Van Rouwendaal was de sterkste in de eindsprint en veroverde zodoende haar eerste wereldtitel in het open water.

Ze tikte net iets eerder aan dan de Duitse Leonie Beck. Olympisch kampioene Ana Marcela Cunha uit Braziliƫ greep het brons.

Van Rouwendaal zwom geruime tijd achterin, maar kwam gedurende de race steeds meer naar voren. In de slotmeters van de wedstrijd leek het uit te draaien op een duel tussen Beck en Cunha, maar kwam Van Rouwendaal alsnog langszij via een spectaculaire eindsprint. In 2.02,29 was ze uiteindelijk de snelste.

De Nederlandse zwemster pakte tot dusver wel al drie keer WK-zilver in het open water. In 2017 won ze zilver op de 25 kilometer en in 2015 eindigde ze als tweede op de 10 kilometer en in de landenwedstrijd. Van Rouwendaal werd in 2016 in Rio de Janeiro olympisch kampioene op de 10 kilometer, vorig jaar in Tokio eindigde ze als tweede achter Cunha. In de aanloop naar de Spelen had ze bij de EK in Boedapest haar Europese titels op de 5 en 10 kilometer geprolongeerd.

Eerder deze week eindigde Van Rouwendaal nog als tiende op de 5 kilometer. Het goud op die afstand ging naar Cunha.