Deen Vingegaard ontneemt Pogacar gele trui in Tour

Jonas Vingegaard heeft een geslaagde machtsgreep gedaan in de Tour de France. De Deen van Jumbo-Visma won een spectaculaire bergetappe na een aanval op de slotklim. Geletruidrager Tadej Pogacar had daarop geen antwoord. De Sloveen gaf bijna 3 minuten toe op Vingegaard, die de nieuwe klassementsleider is.

Achter Vingegaard werd de Colombiaan Nairo Quintana tweede, voor de Fransman Romain Bardet. Pogacar finishte als zevende. Donderdag volgt opnieuw een rit over befaamde Alpencols met onderweg de Col de la Croix de Fer en een aankomst op Alpe d’Huez.

In het klassement heeft de 25-jarige Vingegaard een voorsprong van 2.16 op Bardet, de Fransman van DSM die in de Giro ziek moest opgeven. Pogacar zakte door zijn inzinking naar de derde plaats op 2.22.

De strijd was al op de voorlaatste col, de Galibier, ontbrand. Daar hoopte Jumbo-Visma de Sloveense geletruidrager af te matten door diens landgenoot Primoz Roglic en Vingegaard om de beurt te laten aanvallen. De opzet slaagde niet en Pogacar leek, met hulp van zijn enig overgebleven ploeggenoot Rafal Majka de koers weer in handen te hebben. Tot Vingegaard 5 kilometer onder de top van de Col du Granon aanviel en de vooruit rijdende Fransman Warren Barguil en de Colombiaan Nairo Quintana in een vloek en een zucht passeerde.

De rit was begonnen met de Belg Wout van Aert op kop, samen met Mathieu van der Poel, die later zou afstappen. Ze kregen gezelschap van een grote groep met onder anderen de Fransman Christophe Laporte van Jumbo-Visma en de Duitser Simon Geschke. Op de Lacets de Montvernier, een klim van 2e categorie. kwam de Fransman Pierre Latour als eerste boven voor Geschke, de drager van de bergtrui. Ook op de Col du Télégraphe was Latour de eerste, met nog maar negen metgezellen.

Op de Col du Galibier werd Pogacar al getest. De 23-jarige Sloveen leek het allemaal ontspannen aan te kunnen en had zelfs tijd naar de camera te zwaaien. Hij zag bovendien Roglic afhaken, weer een concurrent minder. De Sloveen van Jumbo kwam ruim 10 minuten na ploeggenoot Vingegaard binnen.

Maar ondertussen was er veel gebeurd. Achter de Fransman Warren Barguil, die als eerste aan de slotklim begon, leek Pogacar met ploeggenoot Rafal Majka te controleren. Tot Vingegaard aanzette. Voor het eerst deze Tour kon de tweevoudig Tourwinnaar niet volgen. De schade was enorm.