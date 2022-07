Vollering met ‘vlinders in haar buik’ naar Tour voor vrouwen

Demi Vollering zegt “vlinders in haar buik” te voelen als ze denkt aan de Tour de France Femmes. De 25-jarige Zuid-Hollandse is een van de favorieten. Niet voor de sprintetappe op de Champs-Elysées, waarmee de achtdaagse rittenkoers zondag van start gaat in Parijs. Vollering moet het hebben van het slotweekeinde als ze in de Vogezen op bekend terrein komt.

Ze is er al een paar keer geweest om beklimmingen als La Planche des Belles Filles te verkennen. Vanuit Zwitserland, waar ze met haar vriend woont, is het niet zo ver. “Pas nog op de fiets achter de scooter, in tweeëneenhalf uur. Meteen ook een goede training.” In de twee laatste ritten valt vermoedelijk de beslissing. “Het geeft vertrouwen dat ik zeker van La Planche nu elk hoekje ken.”

Vollering is in korte tijd uitgegroeid tot een renster die door haar ploeg SD Worx naar voren wordt geschoven als kandidaat voor de eindoverwinning. Zelf zegt ze dat een ritoverwinning voor haar “seizoen geslaagd” zou betekenen. Haar optreden de afgelopen anderhalf jaar heeft de verwachtingen opgeschroefd. Zo won ze vorig jaar Luik-Bastenaken-Luik en La Course, de eendaagse die de afgelopen jaren op verschillende locaties aan de Tour was gekoppeld.

Veel vergelijkingsmateriaal als het om langere beklimmingen gaat heeft ze niet. Al waren er geslaagde optredens in bergritten vorig jaar in de Giro Donne en in de Ronde van Burgos, waar ze in de slipstream van Anna van der Breggen en Annemiek van Vleuten als derde eindigde. Die eerste is gestopt, Van Vleuten wordt gezien als de te kloppen vrouw. “Dat is eigenlijk de enige keer dat ik me met haar bergop heb kunnen meten. Dat ging niet slecht en ik ben nu een jaar ouder en sterker. Mijn ervaring is dat ik me op langere beklimmingen steeds beter ga voelen.”

Dit jaar won ze een bergrit in diezelfde Ronde van Burgos, waar Van Vleuten ontbrak. “Ik ga me niet bezighouden met hoe zij ervoor staat. Ik focus me vooral op mezelf. Ik moet in mijn allerbeste vorm zijn en dan hopen dat het genoeg is.”

Ze sloeg de Giro, twee weken geleden gewonnen door Van Vleuten, dit jaar over met het oog op haar hoofddoel. “Of dat verstandig is geweest, moet blijken. Ik heb de Giro twee keer gereden en beide keren kwam ik er niet goed uit. Ik wilde een paar goede trainingsblokken maken.”

Vollering vindt het “heel speciaal” dat de vrouwen nu eindelijk hun eigen Tour de France hebben. “Het is natuurlijk een van de grootste sportwedstrijden ter wereld. Voor de vrouwenkoers geldt dat misschien nog niet, maar dat kan het wel worden.”