Wielerploeg DSM bevestigt vertrek topsprintster Wiebes

Wielrenster Lorena Wiebes vertrekt na dit seizoen bij Team DSM. De Nederlandse sprintster heeft weliswaar een doorlopend contract bij de Nederlandse vrouwenploeg, maar via een clausule verlaat ze DSM aan het einde van dit jaar. AD Sportwereld meldde eerder al dat de 23-jarige Mijdrechtse kiest voor een lucratief aanbod van SD Worx.

“Lorena is een goede renster met een fenomenale sprint”, aldus een woordvoerster van Team DSM, die de naam van Wiebes’ nieuwe ploeg niet wil noemen. “We wilden heel graag met haar blijven werken, maar ze kreeg een aanbod dat ze niet kon weigeren. We respecteren dat. We zijn trots op alles wat onze vrouwenploeg met Lorena heeft bereikt en kijken ernaar uit om het jaar met nog veel meer successen af te sluiten.”

Wiebes won zondag in Parijs op de Champs-Élysées de eerste etappe van de Tour de France Femmes en reed een dag in de gele leiderstrui. De sprintster moest die trui maandag afstaan aan Marianne Vos.

Wiebes rijdt sinds de zomer van 2020 voor de DSM-ploeg. Daarvoor kwam ze uit voor Parkhotel Valkenburg. Ze verliet die ploeg na een juridisch conflict, dat pas vlak voor een kort geding werd opgelost.

Wiebes boekte dit jaar al vijftien overwinningen en schreef ook het eindklassement in de RideLondon Classique op haar naam. In die driedaagse koers won ze alle ritten.